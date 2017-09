Noodopvang voor internationale studenten loopt vol

Negentig internationale studenten hebben zich gemeld voor de noodopvang aan de Van Swietenlaan in Groningen.

Zo'n vijftien van hen zijn er al ingetrokken. De studenten krijgen in de voormalige noodopvang voor vluchtelingen voor zestien euro per nacht een 1,2-of 3-persoonskamer zonder keuken.De noodopvang is geregeld door de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen. Tot eind oktober kunnen de studenten in de noodopvang blijven; de organisaties gaan ervan uit dat ze tegen die tijd wel een kamer hebben gevonden.Ieder jaar hebben tientallen internationale studenten moeite een kamer te vinden in de stad. In totaal kunnen honderd van hen in de noodopvang terecht.