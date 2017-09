Koffiebekertjes en zeil moeten grasbaanraces redden

(Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord) (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

De organisatie van de internationale grasbaanraces in Uithuizen zien het hemelwater met lede ogen naar beneden komen. Om de zompige baan te redden, wordt de baan donderdagavond compleet afgedekt met zeil.

Boeren uit de omgeving hebben het plastic aangeboden. Voordat het zeil erop gaat, proberen vrijwilligers de baan zo droog mogelijk te krijgen. Met koffiebekertjes en een emmertje.



'Dit is allemaal vrijwilligerswerk en dat doen we met veel plezier', zegt één van hen. 'Wat eraf is, is eraf.'



'Het is weleens een soort zwembad geweest'

Zaterdag staat de wedstrijd op het programma. Erevoorzitter Jacco de Winter verwacht dat de races sowieso doorgaan. 'We hebben wel voor hetere vuren gestaan. De baan is weleens een soort zwembad geweest. Alles ligt er nu aardig bij.'



Afgedekt om 21.00 uur

Of de afdekactie daadwerkelijk doorgaat, is nog even afwachten. Hiervoor moet het tot 18.30 uur niet te hard gaan regenen, zodat er weer plassen ontstaan. Blijft het wel droog, dan is de baan om 21.00 uur compleet afgedekt.