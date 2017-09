Ex-juwelier Oosterhof blijft vastzitten

Ex-juwelier Henk Oosterhof en zijn vrouw blijven voorlopig vastzitten in afwachting van de afwikkeling van hun faillissement. Dat heeft de rechter donderdag besloten na hun verzoek voor een voorlopige vrijlating.

Voorwaarde voor vrijlating was dat het echtpaar meewerkt aan het onderzoek naar het faillissement door curator Jan Hein Mastenbroek. Tijdens de zitting bleek dat dit maar mondjesmaat is gebeurd.De Oosterhofs vluchtten naar Spanje nadat hun winkels in Veendam en Stadskanaal failliet gingen. Daar verkochten ze onder meer hun vakantiehuis, om leefgeld te hebben. Volgens de curator hebben ze 'goederen aan de boedel onttrokken'.Een deel van de inventaris van de juwelierszaken is nog altijd spoorloos. In april werd een deel teruggevonden in twee loodsen in Winschoten.