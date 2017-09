De dag na superorkaan Irma: 'Huizen zijn met de grond gelijk gemaakt'

Een kort bericht met 'Ik ben veilig' of al bijna een dag radiostilte. Thuisblijvers rest niets anders dan afwachten. Superorkaan Irma hield woensdag flink huis op Sint Maarten, waar ook Damster Hendrik Ekema zit: 'Veel huizen zijn met de grond gelijk gemaakt.'

Het is vlak na twaalven woensdagmiddag, Nederlandse tijd. Via WhatsApp: 'Ben erg bang nu. In dit gebouw ben ik bang dat alles weg gaat waaien.' Wat volgt is stilte. Donderdagochtend volgt het bericht dat hij veilig is.Ekema zelf meldt zich in de middag weer, ruim een dag na het laatste contact. Zijn huis is er redelijk aan toe, in tegenstelling tot andere gebouwen op het eiland waar de zwaarste orkaan in de geschiedenis toesloeg.'Vrienden hebben van alles verloren', zegt Ekema, terwijl op de achtergrond goed hoorbaar is dat de wind nog stevig waait. 'Het is goed om te zien dat iedereen elkaar meehelpt. Dat is wel fijn.'Op Facebook stromen de steunbetuigingen binnen voor de bewoners van Sint Maarten. Veel mensen maken zich nog zorgen over bekenden op het eiland, waarvan ze al een dag niks hebben gehoord.Sommigen hebben wél een bericht, waaronder de familie van Astrid Schrage uit Muntendam. Meer dan een kort bericht was het niet. Sinds woensdagavond laat heeft de de familie niks meer gehoord.'Mensen die nog op bericht zitten te wachten moeten beseffen dat er heel af en toe bereik is en dat ze als het beltegoed op is ook niets bij kunnen kopen', zegt Anneke Katuin op Facebook. Zij heeft al wel contact gehad met haar broer op Sint Maarten.'Ze hebben daar geen radio of internet en weten waarschijnlijk de helft minder dan wij aan beelden binnen hebben gekregen', schrijft ze. 'Voor iedereen die op nieuws zit te wachten....veel sterkte gewenst!'