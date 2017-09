'Ik ga je verminken en ik steek je in je gezicht'

(Foto: RTV Noord)

Een 49-jarige man uit Groningen staat voor de rechter voor het bedreigen van zijn ex-vriendin, een poging haar te mishandelen en voor vernielingen. De Officier van Justitie heeft donderdag zestig dagen cel tegen hem geëist.

De Stadjer wilde in maart verhaal halen bij zijn ex, nadat zij de relatie had verbroken. Omdat de vrouw niet wilde praten, gooide hij een steen door haar keukenraam. De vrouw stond daarachter. Het glas spatte volgens de vrouw uiteen. Zij hield hier geen letsel aan over.



Mes voor de voordeur

Een paar dagen ervoor trof de ex-vriendin bij haar voordeur plotseling een mes op de grond aan. De Groninger dreigde haar via WhatsApp-berichten 'Ik ga je verminken en ik steek je daarmee in je gezicht'.



Ook de ouders van de vrouw werden door de man geïntimideerd. Zij konden ook op een steen door een ruit rekenen.



Depressief

De Stadjer zei dat hij gekwetst was. Na veelvuldig drugsgebruik was hij depressief geraakt.

Naast de celstraf vindt het OM dat de man zich onder behandeling moet laten stellen bij verslavingszorg.