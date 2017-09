Zuidhorn opent nieuw taalhuis

Maar liefst acht procent van de inwoners van Zuidhorn is laaggeletterd. Speciaal daarvoor is een taalhuis geopend. Mensen die niet zo goed zijn in lezen en schrijven, kunnen daar les krijgen.

Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van brieven. Maar ook bij dagelijkse handelingen kunnen fouten gemaakt worden.Dat merkt taalcoördinator Mieke van den Heuvel: 'Een persoon hoort van de huisarts dat je de medicijnen oraal moet toedienen. Het klink misschien een beetje gek, maar het kan zijn dat iemand die laaggeletterd is dan denkt dat je het middeltje via je oor moet inbrengen.'De gemeente Grootegast heeft al langer een taalhuis, maar was daarmee de enige Westerkwartiergemeente die deze voorziening heeft. Zuidhorn komt daar nu dus bij.Volgens Van den Heuvel is het belangrijk dat Zuidhorn nu een taalhuis heeft: 'Hoe dichterbij de mensen, hoe kleiner de stap wordt om heen te gaan. Als iemand in Zuidhorn woont en naar Grootegast moet voor hulp, dan is de kans groter dat de persoon niet heen gaat.'Het taalhuis in Zuidhorn is de veertiende van de gemeente Leek.