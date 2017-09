Horecaverhalen: wat was het geheim van de Golden Arm?

De stad Groningen is, ook landelijk gezien, een populaire plek als het om uitgaan gaat. Wekelijks bezoeken tienduizenden mensen uit Stad en Ommeland de horecagelegenheden. Gerlof Bos haalt de mooiste verhalen op. Deze aflevering: de Golden Arm.

Drie verdiepingen en een darkroom. Het was een discotheek die zich vooral op homo's richtte. Maar hetero's kwamen er ook. En iedereen voelde zich er thuis.De bar bestaat niet meer, maar was vroeger een populaire plek voor iedereen die van uitgaan hield. Wat was het geheim van de Golden Arm? Gerlof Bos stak zijn licht op....Bekijk de uitzending boven dit artikel.