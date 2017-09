Superorkaan dwarsboomt herdenking oud-wielrenner Bas de Haan

Het is 6 september 2016 als wielrenner Bas de Haan wordt aangereden op Sint Maarten. Hij overleeft de aanrijding niet. Exact een jaar later is zijn moeder Aukje op Sint Maarten om hem te herdenken. Tot superorkaan Irma toeslaat op het eiland.

