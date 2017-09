Noord Vandaag: 'Het had veel weg van een filmset'

'Drie schoten!' De politie schoot vanmiddag in Foxhol met scherp om meer duidelijkheid te krijgen over een mislukte ripdeal. Dat - en meer - in Noord Vandaag

- Tijdens een ripdealHet slachtoffer zou met vrienden een halve kilo cocaïne willen kopen en een groot bedrag aan vals geld. (vanaf 01:00)- Juwelier Oosterhof en zijn vrouw blijven langer vastzitten. Zeaan het onderzoek naar het faillissement. (vanaf 04:41)- Ze zijn veilig. Astrid en Hendrik hebben de orkaan op Sint-Maarten overleefd. Deis gigantisch. (vanaf 04:58)- We blijven nog even bij Sint Maarten. Een jaar geleden overleed Bas de Haan op het eiland. Zijn vader en broer, en zijn vrouw die op het eiland is om Bas te herdenken. (vanaf 06:14)- De bouw is booming business. Volgens de laatste cijfers van het UWV is het aantal vacatures verdubbeld, maar bouwbedrijven(vanaf 11:45)- Rob gaat langs een slager (88) die erom met pensioen te gaan. (vanaf 15:53)Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.