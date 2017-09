Damster moet brommen voor brandstichting, vernieling en inbraakpoging

Een man (43) uit Appingedam is voor brandstichting, vernieling en een poging tot inbraak veroordeeld voor zeven maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie had negen maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, geëist.



Niet bewezen

De man zou ook een begeleider van de NOVO hebben bedreigd. Dat vond de rechtbank niet bewezen en sprak de man daarvan vrij.



Op 11 april deed de man een inbraakpoging in het zusterhuis van de NOVO-instelling in Appingedam, waar hij onder begeleiding woonde. De dag daarop vernielde de Damster twee ruiten van een busje van de instelling en stak hij twee vuilniscontainers in brand.



Weekgeld op

De man, die een verstandelijke beperking heeft, was boos omdat zijn weekgeld op was. Hij kampt bovendien met een alcohol- en drugsproblematiek.



Hij is eerder voor soortgelijke feiten voorwaardelijk veroordeeld tot honderd uur taakstraf en een maand cel. Omdat hij nog in zijn proeftijd zat toen hij de fout weer inging, legde de rechtbank hem ook deze straffen op.



Drugs- en alcoholverbod

Naast de straf moet de man een klinische behandeling van zes maanden ondergaan en werd hem een drugs- en alcoholverbod opgelegd.



Na zijn detentie moet de man opnieuw begeleid gaan wonen.