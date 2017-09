Verdachte schietpartij blijft langer vastzitten

Een 32-jarige man uit Groningen die in november 2016 betrokken is geweest bij een schietpartij aan de Antaresstraat, blijft in voorarrest zitten.

Was schietpartij Paddepoel zelfverdediging?

Schoten gelost in Paddepoel; één man aangehouden

Zijn advocaat pleitte ervoor om zijn cliënt op vrije voeten te stellen in afwachting van zijn strafzaak, maar dat wees de rechtbank af. 'Mijn cliënt kwam die dag thuis en werd door iemand met een bivakmuts en pistool opgewacht. Hij schoot uit zelfverdediging', zegt de raadsman.De vraag is wie van de twee mannen begon met schieten. Ook zijn er schotresten aangetroffen in de badkamer. Deze resten zijn onderzocht. Dat onderzoek moet uitsluitsel geven over met welk type wapen is geschoten.De man met de bivakmuts ging er op een scooter vandoor, maar het is onduidelijk wie hij is. Volgens de advocaat zou deze man gehandeld hebben in opdracht van een kennis. Die zou een appeltje met de Stadjer te schillen hebben vanwege het leegroven van zijn hennepplantage.Op 26 oktober moet een schouw in de woning meer duidelijkheid geven. Daarnaast vindt diezelfde maand nog een getuigenverhoor plaats. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat begin november gepland.