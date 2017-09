Eemsdeltareünie gaat alsnog door

De grote schoolreünie van het Eemsdeltacollege gaat toch door. Niet in Appingedam, maar in Delfzijl. 'Het maakt niet uit of er 700, 800 of 1200 man komen', zegt de nieuwe organisator Lammert Hekman.

Hij verplaatste zelf zijn vakantie vanwege de aangekondigde reünie en de tennisclub besloot het 90-jarig jubileum eerder te vieren. Allemaal om oud-klasgenoten terug te zien.'Iedereen hield rekening met een grote reünie op die dag. Daar leven we naartoe. Ik vind het sneu en teleurstellend voor mensen die zouden komen en al betaald hebben. Dat ze niet met vroegere vrienden kunnen dollen en babbelen.'Oorspronkelijk was de organisatie in handen van Geert Bijleveld. Het aantal reünisten bleef naar schatting hangen op 1500. Dit kon financieel niet uit . Hekman meldde zich in eerste instantie als oud-leerling om mee te helpen. Na het afblazen, pakte hij de handschoen op.Grote aantallen reünisten heeft Hekman niet nodig om uit de kosten te zijn, omdat hij al een bestaand horecabedrijf heeft. 'Ik hoef geen groot tentenpark te realiseren of extra kosten te maken.' Een grote tent naast het café is volgens hem genoeg. 'Het maakt dan niet uit of er 700, 800 of 1200 man komen.'De reünie wordt gehouden op zaterdag 30 september en duurt van 16 uur tot middernacht in Grand Café Het Lokaal. En dat is, toeval of niet, te vinden aan de Schoolstraat. Eemsdeltacollege verwacht duizenden reünisten (2014)