'Ale doagen fit' vanaf zaterdag wekelijks te zien op TV Noord

De nieuwe serie 'Ale doagen fit' is vanaf komende zaterdag ieder weekend te zien bij TV Noord.

'Ale doagen fit', nieuwe serie op TV Noord

Vijf Groningers proberen allerlei sporten en andere manieren van bewegen uit, van fietsen en wandelen tot dansen en basketbal.Ze willen graag fit worden en blijven, maar weten nog niet precies wat bij hen past. Wordt het golfen of toch Tai Chi?De vriendinnen Ina en Ina bijten het spits af, ze gaan kanoën. Dat blijkt nog best lastig te zijn. Zondag is horecaman Markus te zien, hij doet mee aan "Ultimate frisbee". 'Heel leuk maar ook behoorlijk vermoeiend, ik was kapot!', vertelt Markus. In totaal probeert het panel 22 verschillende dingen uit.Het gaat in 'Ale doagen fit' niet om fanatiek sporten of afvallen, maar om plezier hebben en je fitter voelen.De provincie Groningen vindt het belangrijk dat Groningers meer gaan bewegen en subsidieert daarom de serie. Dit doen zij samen met de HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) dat zich inzet voor gezond en actief ouder worden.