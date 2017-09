Dollemansrit met eindbestemming Appingedam: voorarrest verdachte verlengd

De rechtbank in Assen wil dat er beter onderzocht wordt naar hoe een Arnhemmer (18) eind mei een politieauto aanreed in Rolde. Het leidde tot een dollemansrit die in Appingedam eindigde.

'De agenten voelden zich genoodzaakt hun dienstwapen te trekken'

Automobilist op wie politie schoot blijft vastzitten

Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte van poging tot doodslag op de agenten, die net op tijd konden wegspringen. De Arnhemmer verscheen donderdag voor de rechtbank in Assen.De man werd in de nacht van 31 mei na een lange achtervolging met snelheden van 220 kilometer per uur aangehouden bij de McDonald's in Appingedam. Daar reed hij een sloot in.Voor de dollemansrit schoten beide agenten op de auto in een poging de man te laten stoppen. Dat deden ze nadat de verdachte plotseling hard achteruit reed toen ze hem wilden aanhouden, omdat hij in een gestolen BMW reed.'Van poging tot doodslag is geen sprake', zegt advocaat Neijndorff. 'Mijn cliënt schrok zo van de agent die het autoportier opende en hem maande tot stoppen, dat hij wilde vluchten. De BMW was een automaat en dat was hij niet gewend.'Na zijn arrestatie in Appingedam vond de politie spullen in de BMW die nodig zijn voor een plofkraak. De man wordt behalve de poging tot doodslag, heling van de BMW en vernieling van de politieauto, ook verdacht van het voorbereiden van een plofkraak.De rechtbank bepaalde dat hij drie maanden langer vast blijft zitten en in de tussentijd geestelijk wordt onderzocht.