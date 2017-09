Samenwerking schaatsteams: Hijlkema vergezelt kampioene Schouten

(Foto: RTV Noord (archief))

Marathonschaatsster Aveline Hijlkema uit Zuidwolde rijdt volgend seizoen in één ploeg met Nederlands kampioene Irene Schouten.

Het team van Hijlkema, Frysk, gaat samenwerken met de formatie Royal A Ware van coach Jillert Anema.



Hijlkema is in eerste instantie reserve, maar zal regelmatig uitkomen in de Topdivisie. Heather Richardson-Bergsma gaat slechts een paar marathons rijden.



Leerjaar

'Het zal een leerzaam jaartje worden denk ik', laat Hijlkema weten. Het langebaanschaatsen blijft haar belangrijkste discipline. Ze hoopt onder andere deel te nemen aan het NK Allround.



De start van het marathonseizoen vindt op 21 oktober plaats in Amsterdam.