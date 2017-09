Dertig maanden cel geëist tegen veroorzaker 'explosie van geweld'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dertig maanden cel geëist tegen een 36-jarige man uit Groningen. Hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd.

In maart van dit jaar schopte de verdachte zijn ex-geliefde in een Gronings café na onenigheid. Hij trok aan haar haren en wilde haar het café uitslepen. Omstanders moesten de man in toom houden. Een wond op het hoofd van de vrouw moest uiteindelijk worden gehecht.



Explosie van geweld

Het OM maakt zich zorgen. 'Hij heeft een explosie van geweld geleverd', zei de officier. De verstandelijk beperkte man heeft meer geweldsdelicten op zijn kerfstok staan. 'Ik was op die avond onder invloed van drank en herinner mij weinig meer', zei hij in de rechtbank.



Andere mishandeling

De man stond donderdag ook terecht voor een andere mishandeling en vernieling van een auto. Dat gebeurde in december 2016 aan de Boraxstraat. Omdat de man al voorwaardelijk was veroordeeld tot een taakstraf van vijftig uur en nog in zijn proeftijd liep, moet hij deze straf ook uitvoeren.



De man moet de slachtoffers 3200 euro betalen. Naast een contactverbod krijgt hij ook een proeftijd van drie jaar. Van de dertig geëiste maanden zijn tien maanden voorwaardelijk. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.