Stroomstoring Oosterhamrikkade opgelost (update)

(Foto: Archief RTV Noord)

De stroomstoring in de omgeving van de Hamburgerstraat in Korrewegbuurt in Groningen is opgelost.

Zo'n 150 aansluitingen zaten daar vrijdag tot 11.00 uur zonder stroom. Toen de storing begon rond 02.00 uur, hadden 1400 woningen geen stroom. In de loop van de nacht is het euvel voor de meeste aansluitingen verholpen.



