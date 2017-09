Stroomstoring in omgeving Oosterhamrikkade

(Foto: Archief RTV Noord)

Een deel van de Korrewegbuurt in Groningen zit sinds donderdagnacht zonder stroom. Het gaat in ieder geval om de Oosterhamrikkade.

De oorzaak van de storing is niet bekend.



Ook is het niet duidelijk wanneer de storing is verholpen.