Groningse Astrid Schrage meldt zich vanaf Sint Maarten

De Groningse Astrid Schrage, die op het Caraïbisch eiland Sint Maarten woont en werkt heeft donderdagnacht ruim een uur met haar ouders in Muntendam kunnen spreken. 'Rond half twee ging de telefoon en hebben we elkaar gesproken', zegt vader Jan Schrage.

Sinds orkaan Irma woensdag een spoor van verwoesting over het eiland trok, was communicatie vrijwel onmogelijk. Inmiddels staat vast dat aan de Nederlandse kant van het eiland tenminste één dode is gevallen. Ook zijn er berichten over plunderingen.Astrid laat weten dat ze het naar omstandigheden goed maakt. 'Haar huis is heel en zelfs haar auto stond nog op dezelfde plaats', zegt haar vader. Met haar auto is ze naar een hotel gereden waar de WiFi nog werkte. Toen lukte het om contact te zoeken met het thuisfront in Muntendam.'Ze gaat nu op zoek naar vrienden om te kijken of die hulp nodig hebben. Want de schade is enorm', zegt vader Jan. 'Er zijn mensen die helemaal niets meer hebben.'Op Facebook schrijft Astrid over de chaos en de plunderingen. 'We hebben eten, water en onderdak nodig. Mensen moeten overleven.'Astrid heeft hoop op een goede afloop. 'Ik zat op het balkon en toen zag ik een vuurvliegje. Als zelfs een vuurvliegje een orkaan in categorie 5 kan overleven, dan kunnen wij deze donkere tijden ook overleven.'