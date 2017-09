Aantal hotelovernachtingen in Groningen groeit

(Foto: Iris Verhoeven/RTV Noord)

Het aantal hotelovernachtingen in Groningen is in de eerste helft van dit jaar met 4 procent toegenomen, vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar.





Landelijk nam het aantal hotelovernachtingen zelfs met 9 procent toe, ondanks de toenemende populariteit van Airbnb en soortgelijke websites waarop mensen hun eigen woonruimte verhuren.



Drenthe blijft achter

Drenthe was de enige provincie waar het aantal hotelovernachtingen is gedaald, met 6 procent.



Vooral Randstad groeit

De meeste groei was te zien in de Randstad. Zo is Amsterdam goed voor ruim een derde van alle overnachtingen. Rotterdam en Den Haag staan op plaats twee en drie. Daarna volgen Maastricht en Utrecht.



Meer Duitsers

De groei is voornamelijk te danken aan buitenlandse gasten. Hotels verwelkomden de eerste zes maanden van dit jaar bijvoorbeeld 19 procent meer Duitsers. Zij vormen volgens het CBS al jaren de grootste groep buitenlandse gasten, gevolgd door Britten, Amerikanen en Belgen.



Lees ook:

