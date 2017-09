Afscheid van een tijdperk: Greetje Nijburg verlaat het KinderBoekenHuis

Nog één dag en dan neemt Greetje Nijburg afscheid als directeur van het KinderBoekenHuis in Winsum. Een functie die ze 14 jaar met plezier vervulde.

Ze praat gepassioneerd over het KinderBoekenHuis terwijl ze er doorheen loopt. De stapels boeken reiken bijna tot aan het plafond, maar de scheidend directeur weet bijna van elk boek precies waar het ligt. Niet omdat ze zo'n goed geheugen heeft, maar omdat er een duidelijk systeem wordt gehanteerd. 'Alle rijen met boeken hebben een beginletter.'Het KinderBoekenHuis, een combinatie van een museum en bibliotheek, is met 30.000 kinderboeken één van de grootste in Nederland. Tot voor anderhalf jaar geleden was het Huis ondergebracht in het voormalige gemeentehuis aan de Hoofdstraat in Winsum, en sinds mei 2016 in een pand aan het Kerkpad in Obergum.Het besluit dat Nijburg stopt, staat al enige tijd vast. 'Ik wil hier altijd wel zijn, maar ik heb vrede met mijn afscheid.' Er is nog geen opvolger, daarom blijft ze voorlopig nog wel betrokken bij het KinderBoekenHuis. 'Ik zal nog een paar mensen inwerken en blijf iets voor de PR doen. Maar ik heb aangegeven niet zomaar op de koffie te komen.'Donderdagmiddag kwam een mevrouw uit Barendrecht langs om een aantal kinderboeken te doneren. 'Helemaal uit Barendrecht, speciaal naar Winsum om boeken langs te brengen.' Nijburg vindt het speciaal, en geniet van dergelijke momenten. Hoewel niet zomaar elk boek wordt aangenomen. 'Daar maken wij een schifting in.'Zaterdagmiddag neemt ze afscheid van haar functie als directeur. Vrienden, familie, collega's en boekenliefhebbers komen naar de receptie toe. 'Ik mag niks weten, alleen dat ik niet vóór 16.00 uur met mijn man naar het KinderBoekenHuis toe mag komen. Dat is wel moeilijk hoor, want ik ben iemand die graag wil helpen bij het regelen van dingen.'Vorig jaar nam verslaggever Jetta Post een kijkje in het KinderBoekenHuis in Winsum. Bekijk hier deze aflevering van 'Eem Kieken'