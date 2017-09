'Groningen Airport Eelde is geen oplossing voor problemen Schiphol'

Groningen Airport Eelde is ongeschikt als overloop van Schiphol. Zo is te lezen in twee onderzoeksrapporten. En daarom is gekozen voor de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Dat zei Hans Alders donderdag tijdens een hoorzitting over de toekomst van de luchthavens in Nederland.Alders leidt een discussie tussen luchthaven Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en omwonenden van de nationale luchthaven. Dat doet hij in opdracht van het Kabinet. In dit overleg is afgesproken dat er niet meer dan 500.000 vliegbewegingen per jaar mogen komen op Schiphol. Die grens is bijna bereikt.Volgens Hans Alders is de bouw van Lelystad Airport de enige echte oplossing. Daar moet vakantieverkeer naartoe. De mogelijke rol van Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport zijn meerdere keren onderzocht.Groningen en Maastricht deden donderdag een dringend beroep op de Tweede Kamer om ook de regionale luchthavens te betrekken in de discussie. Zij kunnen Schiphol wel degelijk verlichting geven door vluchten over te nemen. Maastricht spreekt tijdens de hoorzitting en Eelde heeft een brief gestuurd.Maar volgens Alders blijkt steeds weer dat dit geen oplossing is. 'Eelde en Maastricht moeten het van de markt hebben. Ze zullen ook nooit zelfstandig kunnen bestaan. Bij Eelde heeft het toch iets te maken met de spreiding van de bevolking zoals die in Nederland is. En dat is geen leuke uitspraak voor iemand die in Groningen woont', zegt hij tegen RTV Drenthe. Volgens Alders moet er wat gebeuren om Schiphol niet vast te laten lopen. Lelystad moet hiervoor worden ontwikkeld. 'De politiek moet een keer een keuze maken en die uitvoeren.'