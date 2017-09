Transfer Kieftenbeld strandt: papieren te laat ingeleverd

Voormalig FC Groningen-middenvelder Maikel Kieftenbeld speelt ook dit seizoen voor Birmingham City.

De club uit het Championship, het tweede niveau in Engeland, meldt op zijn website dat de overgang van de middenvelder naar Derby County is afgeketst. De papieren die bij de transfer horen, bleken net te laat bij de instanties te zijn ingeleverd.Derby County, dat Kieftenbeld vorige week op de laatste transferdag leek over te nemen, ging nog in beroep bij de English Football League. Maar donderdag werd dat afgewezen.Dat betekent dat Kieftenbeld bij Birmingham blijft. Hij speelde dit seizoen al drie duels, maar is niet zeker van een basisplaats.