Dit weekend in Groningen: Open Monumentendag, Museumnacht en hondenzwemmen

Erfgoed in alle vormen en maten, beelden en lezingen: deze zaterdag staat in het teken van de Open Monumentendag. Maar er is veel meer te doen in onze provincie dit weekend.

Kerken, hofjes, kunstwerken en monumentale panden: deze zaterdag worden ze in het kader van de Open Monumentendag opengesteld voor publiek. Het thema dit jaar? Boeren, burgers en buitenlui. Bij veel monumenten zijn lezingen over de geschiedenis van het monument, of bijvoorbeeld een fietstocht, zoals in Stadskanaal. Zo kan je pendelend langs de verschillende monumenten.In heel Nederland zijn er zo'n 4000 historische monumenten te bekijken. Daarom zetten we ze niet hier op rij, maar verwijzen we graag naar deze zoekfunctie op plaatsnaam en monumenttype Over historisch gesproken: alweer acht jaar geleden maakten we deze reportage:Wie overdag nog niet genoeg kunst en cultuur heeft gesnoven, kan 's avonds meteen door. Zaterdagavond is de Groninger Museumnacht, waar het Gronings Museum, maar ook het Stripmuseum, GRID Grafisch Museum, het Universiteitsmuseum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en verschillende galerijen aan meedoen. Bij de genoemde locaties kan je overdag vanaf 10.00 uur kaartjes kopen Om 19.00 uur start het programma, met onder andere lezingen, optredens van Orange Skyline en Vera's Charm en de nieuwe huisdichter van de RUG. Natuurlijk staan ook de tentoonstellingen in de spotlight. Het volledige programma vind je hier Er mag gedanst worden, dames en heren! In Mensingeweer vindt zondag de zevende editie van Mens Swing Es Weer plaats. Achter die woordgrap gaat een muziekfeest schuil waarin de bezoekers in groepen worden opgedeeld. Elke groep doet 45 minuten een concert aan, en gaat dan naar de volgende plek. De bands dit jaar zijn Bluegrass Boogiemen, The Sidekicks, Jazzskabrass en Herbieblues. Veel blazers, blues en vast ook biertjes in Mensingeweer dus. Een kaartje kost 12,50 euro. Dit is een van de artiesten:Hmm. Niets zo fijn als de geur van natte hond. Nou ja, dat is misschien niet helemaal waar. Toch is baas-hond zwemmen een terugkerende traditie bij de afsluiting van het openluchtbad-seizoen. Deze zondag kan het bij in ieder geval twee zwembaden in de provincie: zwembad de Griffioen in Grijpskerk opent de deuren tussen 13.30 uur en 15.30 uur. De Papiermolen in Stad volgt om 18.00 uur en stelt het bad anderhalf uur ter beschikking . Het is voorlopig de laatste keer dat je er het bad in kan trouwens: vanwege een grote renovatie is de Papiermolen heel 2018 dicht.Het festivalseizoen is min of meer achter de rug, maar er zijn nog wel wat toetjes. Zoals Reitdieppop in Groningen bijvoorbeeld. Vrijdag al begonnen, heeft het festival nog heel wat in petto voor het weekend.Zaterdagmiddag is er een kindermiddag aan de Reitdiephaven en treden verschillende artiesten op. Zondagmiddag vanaf 13.30 uur treedt de Provinciale Brassband Groningen op met de regionale klinkende namen Jan Henk de Groot, Alex Vissering, Erwin de Vries en Van de Straat. Tot zover is het gratis. Tickets voor zondagavond kosten 20 euro. Daarvoor krijg je Reitdieppop in Concert met het Noordpoolorkest en Bert Visscher.Goed weekend!