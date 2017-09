Laatste stuk rails Eemshaven - Roodeschool ligt op zijn plaats

De spoorlijn tussen Eemshaven en Rodeschool is klaar. Vandaag werden de laatste rails gelegd. Maar pas in april volgend jaar rijdt de eerste passagierstrein er over.

Het Nederlandse spoorwegennet heeft er daardoor een stuk spoor van drie kilometer bij. De nieuwe spoorlijn ligt buiten de dijken in Noord-Groningen.Om het personenvervoer mogelijk te maken, bouwt spoorbeheerder ProRail ook nog 4 kilometer bestaand goederenspoor tussen Roodeschool en de kust om. Die klus is nog niet af.In de haven verrijst een gloednieuw stationsgebouw, vlakbij de aanlegplaats van de veerboten naar het Duitse eiland Borkum. ProRail ziet voordelen voor het toerisme en het woon-werkverkeer. Door de nieuwe spoorverbinding wordt de stad Groningen voor inwoners van het Waddeneiland sneller bereikbaar dan de Duitse steden Emden en Oldenburg. Ook in Roodeschool is een nieuw station in aanbouw.Het werk dat nodig is en nog wordt uitgevoerd, is te zien in deze video:Bestuurders van de gemeenten en provincie zijn vrijdag in de Eemshaven om bij wijze van ceremonie het laatste stuk rails neer te leggen. Een van de bijzonderheden daaraan is dat het buitendijks ligt, overigens wel ruim boven zeeniveau. Om de ondergrond stevig genoeg te maken moest ProRail eerst een speciale asfaltbaan aanleggen. Daar bovenop liggen rails, dwarsliggers en grind.