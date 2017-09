Werkstraf voor stelen waterkoker en handdoeken uit hotel

(Foto: RTV Noord)

Een 36-jarige man uit Emmen heeft een werkstraf van 40 uur gekregen voor het stelen van een dekbedovertrek, kussenslopen, waterkoker en handdoeken uit een hotel in Haren.

De man sliep in maart met een vriendin in het hotel. De Emmenaar had de spullen nodig voor de nog nagenoeg lege woning van zijn vriendin in Emmen. Hij wilde haar helpen, zegt hij.



De vrouw wist niets van de actie. Op de snelweg naar huis kwam ze er pas achter wat haar reisgenoot had gedaan.



De Emmenaar heeft een strafblad waarop vooral diefstallen staan. Hij heeft de diefstal in het hotel in Haren bekend. Naast de werkstraf moet hij de hoteleigenaar een schadevergoeding betalen.