Meldingen: kinderlokker actief in De Wilp

(Foto: Flickr/Andreas-photography (Creative Commons))

De politie is op zoek naar een man die dinsdag in De Wilp heeft geprobeerd een 8-jarig meisje naar zijn auto te lokken. Mogelijk heeft dezelfde man zondag in Siegerswoude ook een 18-jarig meisje belaagd. De beschrijving van de auto's in beide gevallen komt overeen.

De man sprak dinsdag bij basisschool De Dorpel in De Wilp het meisje aan met het verhaal dat hij in de auto jonge katjes had, en of zij die wilde bekijken. Het meisje vluchtte daarop de school in.



Schennispleging

De politie koppelt dit verhaal aan een aangifte van een geval van schennispleging, twee dagen eerder. Daarbij werd een 18-jarig meisje op de fiets geconfronteerd met een potloodventer op de weg. Nadat zij hem voorbij was gefietst, werd ze ingehaald door een auto die een poos langzaam naast haar kwam rijden voordat hij weer doorreed.



Signalement

'We hebben geen duidelijk signalement van de man, maar de twee plaatsen liggen wel vlak bij elkaar en het gaat om een vergelijkbaar delict. Ook zou het om dezelfde auto kunnen gaan. Dus we houden er rekening mee dat het om dezelfde man gaat,' zegt woordvoerder Ernest Zinsmeyer van de politie.



Facebook-relaas

Hij benadrukt dat het kenteken dat rondgaat op sociale media naar aanleiding van het Facebook-relaas van het 18-jarige meisje hoort bij een auto die wel in de buurt was, maar waarvan de eigenaar niets met de belagingen te maken heeft: 'We hebben met deze man gepraat en hij is geen verdachte.'