Noodkamer internationale student is 'best ruim'

'Ik ben tevreden, het is best ruim'. De Tsjechische Karolina is blij met haar plek in de noodopvang aan de Van Swietenlaan in Groningen, voor (internationale) studenten die geen kamer kunnen vinden.

De noodopvang is geregeld door de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen. De studenten krijgen in de voormalige noodopvang voor vluchtelingen een een-, twee- of driepersoonkamer voor zestien euro per nacht.'Als ik het vergelijk met waar we eerst zaten in het hostel dan is het hier heel erg mooi. We kunnen hier blijven tot we een eigen kamer hebben', zegt Karolina. Hoewel dat vinden van een alternatieve kamer erg lastig is, heeft Karolina hoop.'De mensen zijn heel aardig in Groningen. Ik krijg regelmatig berichten van mensen die gratis slaapplekken hebben, dus misschien zit er binnenkort wel een echte kamer tussen.'Tot eind oktober kunnen de studenten in de noodopvang blijven; de organisaties gaan ervan uit dat de studenten tegen die tijd wel een kamer hebben gevonden.Ieder jaar weer hebben tientallen internationale studenten moeite met het vinden van een geschikte woonruimte in de stad. In totaal kunnen honderd van hen in de noodopvang terecht.