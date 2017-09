Ecotunnel bij Lauwersmeer moet otterlevens redden

De levens van een heleboel otters zijn binnenkort een stuk veiliger dan voorheen. Vrijdagochtend is het bord onthuld voor de bouw van een ecotunnel, die de otters een veilige overtocht tussen het Lauwersmeer en het achterliggende gebied moet bieden.

De ecotunnel wordt aangelegd onder de Provincialeweg N361, een plek waar inmiddels zes otters zijn overreden.'Dit is een belangrijke route voor otters, dat heeft het aantal verkeersslachtoffers aangetoond', zegt otterkenner Addy de Jongh. Hij was vrijdagochtend samen met gedeputeerde Henk Staghouwer aanwezig bij de onthulling van het bord bij de ecotunnel.De Jongh: 'Het is overigens niet de enige route in het gebied, maar dit is een goed begin. Ik ben tevreden.'Het goede begin is volgens gedeputeerde Staghouwer een gevolg van de afspraken die in Nederland zijn gemaakt over het verbinden van natuurgebieden. 'Er zijn bepaalde plekken waar die verbindingen noodzakelijk zijn, en dit is zo'n plek waar dat het geval is. Door het aanbrengen van rasters zullen de otters naar de oversteekplaats worden begeleid', legt Staghouwer uit.Ook de gemeentelijke weg, die onder de Provincialeweg doorloopt, wordt aangepakt. Vaak maken otters hier gebruik van de onderdoorgang onder de brug. Om automobilisten hiervoor te waarschuwen en snelheid te laten minderen worden er ter hoogte van de burg drempels en waarschuwingsborden geplaatst. Daar is het door Staghouwer aangebrachte bord er één van.Er is gedegen onderzoek gedaan voorafgaand aan het aanleggen van de ecotunnel. 'Logisch, anders verspil je misschien geld op de verkeerde plekken', zegt De Jongh. Bij de Provinciale N361 passeren volgens hem iedere nacht otters. 'Dat kun je zien aan de sporen in de natuur. Als de ecotunnel er is, gaan we waarschijnlijk webcams plaatsen zodat mensen de beelden kunnen bekijken.'