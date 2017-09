Lopend Vuur: 130 kilometer per uur is mij toch te snel

De Nederlands staat moet meer doen om de luchtkwaliteit in ons land te verbeteren. Met dat oordeel kwam de rechtbank Den Haag, in een kort geding dat was aangespannen door Milieudefensie.

De overheid moet met een plan komen waardoor overschrijdingen van fijnstof en stikstofdioxide in de lucht snel verleden tijd zijn. Ook moet er een lijst komen met alle locaties waar de norm wordt overschreden.Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de snelwegen. Zo denkt Milieudefensie dat de snelheid van 130 kilometer per uur op snelwegen teruggeschroefd gaat worden. In het Algemeen Dagblad zegt hoogleraar Wim Voermans al dat hij denkt dat er geen 130-weg meer bij komt.