Schoolcijfers in Zuidhorn hoogste van Nederland

De hoogste schoolcijfers in Nederland worden gehaald in Zuidhorn. Daar haalden middelbare scholieren gemiddeld een 6,804 op hun cijferlijst.

Dat blijkt uit cijfers van de DUO en Beslist.nl, die daarvoor keken naar de cijferlijsten van de afgelopen vijf jaar. Zuidhorn laat de nummer twee, Hulst in Zeeland met een 6,773, ook nog eens op afstand.In Veendam is het gemiddelde schoolcijfer een 6,647, in Vlagtwedde wordt een 6,613 gehaald. Het laagste van de provincie noteert de gemeentee Oldambt. Daar scoren scholieren een gemiddelde beoordeling van 6,427.Het gemiddelde schoolcijfer in Groningen is een 6,450.