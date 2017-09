Onrust binnen Harener VVD-aanhang over herindeling

Vijfentachtig VVD'ers uit de gemeente Haren hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamerfractie van de VVD. De ondertekenaars kunnen zich niet vinden in het herindelingstandpunt van de Harener fractie. De lokale fractie wil namelijk herindelen met Groningen.

'Wij – en velen met ons – vinden het onbegrijpelijk en verschrikkelijk dat de VVD in Haren zich niet tot het uiterste heeft verzet tegen het plan van de Provincie Groningen om Haren bij Groningen te voegen', zo valt te lezen in de brief die vorige week is overhandigd aan het VVD-kamerlid Martin Wörsdörfer. De brief wordt ondersteunt door leden van de partij, maar ook door oud-leden waaronder de huidige wethouder Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren).De VVD in Haren was voorheen wel tegen een herindeling met Groningen. Het rapport 'Aanpak Beterr Haren' deed de liberalen op andere gedachte brengen. Uit het rapport bleek dat de gemeente wel zelfstandig kon blijven, maar dan flink moest bezuinigen. Dat was voor de VVD, die toen nog in het college zat, onacceptabel. De VVD stapte toen ook uit het college , het CDA nam hun plaats in.VVD-Tweede Kamerlid Wörsdörfer was vorige week aanwezig bij een bijeenkomst in Haren waar werd gesproken over de herindelingkwestie. Meerdere politieke partijen, voor- en tegenstanders, en het Burgercomité Haren waren daarbij aanwezig. De VVD'er heeft namens zijn partij Binnenlandse Zaken in zijn pakket en daarmee dus ook het herindelingsdossier.Volgens de ondertekenaars hebben veel leden in Haren een einde gemaakt aan het VVD-lidmaatschap nu de fractie voor een samenvoeging met de Groningen is. 'Wij hadden verwacht erop te mogen vertrouwen dat de VVD in Haren zich sterk zou maken voor de andere mogelijkheid: zelfstandig blijven of samengaan met het eveneens liberale Tynaaarlo.'Volgens de Harener fractievoorzitter Ietje Jacobs zijn de geluiden die in de brief staan niet nieuw. 'In dit traject hebben wij één ding voorp staan; een vitale groene woonplaats of woongemeente waar het aantrekkelijke wonen, werken ondernemen en recreëren is. In een zelfstandig Haren of in een fusiegemeente. Wij zijn van mening dat dit in een zelfstandig Haren niet langer gewaarborgd is.'In Haren is een politieke meerderheid tegen een herindeling met Groningen. De provincie heeft echter anders besloten. Uiteindelijk besluiten de Tweede en Eerste Kamer of Haren daadwerkelijk samengaat met Groningen.