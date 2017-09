Oranje Leeuwinnen krijgen Noordlease Stadion vol

FC Groningen lukt het dit seizoen nog niet, maar de Oranje Leeuwinnen wel: zorgen voor een vol Noordlease Stadion. De oefenwedstrijd tussen het Nederlandse vrouwenelftal en Noorwegen is uitverkocht.

OnsOranje verkocht de 22.000 kaartjes in drie dagen, nadat dinsdag de digitale kaartverkoop van start ging en donderdag ook fysiek kaarten werden verkocht, bij het Noordlease Stadion zelf.Bondschoach Sarina Wiegman zegt tegen OnsOranje: 'Het is fantastisch dat de eerste wedstrijd nu al uitverkocht is. Het is mooi dat de supporters ook na het EK achter ons blijven staan.'Overigens kunnen er nog extra kaarten vrijkomen, als niet alle Noorse kaartjes in het uitvak worden verkocht.De wedstrijd op dinsdag 24 oktober is de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van de Leeuwinnen na het winnen van het EK deze zomer. De locaties van de overige wedstrijden is nog niet bekend.