Airport Eelde vliegt voortaan op Singapore

Reizigers kunnen voortaan vanaf Groningen Airport Eelde naar Singapore vliegen. Al deze vluchten maken een tussenstop in Kopenhagen en worden uitgevoerd door Singapore Airlines.

De vluchten naar Singapore bieden reizigers de mogelijkheid om door te reizen naar bestemmingen zoals Jakarta, Sydney, Melbourne, Perth of Auckland.Marcel van de Kreeke, directeur van Groningen Airport Eelde, is blij met de nieuwe verbinding. 'Niet alleen is het mogelijk om vanaf de noordelijke luchthaven naar Singapore te vliegen. Maar nu zijn Azië, Australië en Nieuw-Zeeland ook te bereiken vanaf Groningen Airport Eelde. Een zeer waardevolle toevoeging aan ons bestemmingenaanbod.'De vluchten tussen Groningen en Singapore vinden wekelijks plaats op dinsdag, donderdag en vrijdag. Kijk voor de precieze tijden op de website van Groningen Airport Eelde