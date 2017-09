Vliegen van Groningen naar Singapore voortaan nét iets makkelijker

Reizigers kunnen voortaan vanaf Groningen Airport Eelde via Kopenhagen naar Singapore vliegen, zonder daarbij twee aparte tickets te moeten boeken.

Groningen Airport Eelde vloog al op Kopenhagen, de overstap op een vlucht naar Singapore was ook al mogelijk en de tijden van de vluchten zijn ongewijzigd. Maar het is nu mogelijk om vanaf Airport Eelde één ticket te boeken naar Singapore. De reiziger hoeft dus niet meer een ticket naar Kopenhagen te boeken en eentje naar Singapore.Marcel van der Kreeke, directeur van Groningen Airport Eelde, is blij met de 'nieuwe verbinding', zoals in een persbericht over de ontwikkeling wordt gesproken. 'Niet alleen is het mogelijk om vanaf de noordelijke luchthaven naar Singapore te vliegen. Maar nu zijn Azië, Australië en Nieuw-Zeeland ook te bereiken vanaf Groningen Airport Eelde. Een zeer waardevolle toevoeging aan ons bestemmingenaanbod.'De vluchten tussen Groningen en Singapore vinden wekelijks plaats op dinsdag, donderdag en vrijdag. Kijk voor de precieze tijden op de website van Groningen Airport Eelde