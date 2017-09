Leekster Eagles denkt voorzichtig aan promotie

Leekster Eagles begint vrijdag aan het bekertoernooi met een uitwedstrijd tegen ZVV Urk. De eerstedivisionist in de zaal begint een week later aan de competitie, en wil dit seizoen meedoen om de prijzen.

Het afgelopen seizoen verliep zeer stroef, want tot op het laatste moment werd gestreden om degradatie te voorkomen. 'We kijken nu omhoog. Met een aantal goede spelers erbij moet dat zeker kunnen', vertelt doelman Erwin Mensink.Mensink begint aan zijn negende jaar onder de lat bij Leekster Eagles. Hij krijgt komend seizoen gezelschap van onder meer de gebroeders Derguti. De twee spelen veldvoetbal bij Oranje Nassau in Groningen. 'We moeten daarom zeker mee kunnen doen om de bovenste vier plekken. En heel voorzichtig denken we aan promotie', zegt Mensink.Ook Gerke Hoogeveen is positief gestemd. Hij geeft samen met Jan Brouwer leiding aan het zaalteam. 'We hebben in de zomer hard gewerkt om de organisatie binnen de club op orde te krijgen. Er is nu een een zogenaamd technisch hart. We zijn daardoor weer eredvisiewaardig.'De selectie bestaat uit zestien spelers waarvan drie keepers. Een speler waarvan in de toekomst veel wordt verwacht in Leek is Delano Dussel. Zijn vader Jeroen Dussel maakte in het verleden furore bij Leekster Eagles. 'Hij is aanvallend gezien een kopie van z'n vader, daar kunnen we nog veel plezier aan beleven', besluit Mensink.