Ook ministers stemmen in met herindelingen Westerkwartier en Het Hogeland

De ministerraad heeft vandaag goedkeuring gegeven voor de nieuw te vormen gemeenten Westerkwartier en Het Hogeland. Eerder stemden de provincie en de desbetreffende gemeenten al in met de gemeentelijke herindeling.

De gemeente Westerkwartier is een samenvoeging van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Het Hogeland wordt gevormd door Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum.Nu de ministers hebben ingestemd met de herindeling is het aan de Raad van State om een oordeel te vellen. De herindeling is pas definitief als de Eerste en Tweede kamer hebben ingestemd.Als alles volgens planning verloopt zijn de beide herindelingen definitief Vanaf 1 januari 2019.