Bouw van 56 'tabakswoningen' in Stad gestart

Aan de Koeriersterweg in de stad is gestart met de bouw van een groot appartementencomplex. Waarborg Vastgoed bouwt de appartementen tegenover tabaksfabriek BAT Niemeijer.

Het gaat om 56 huurwoningen van 50 tot 70 vierkante meter. Het complex krijgt de naam Tabakko. 'Het is een beetje een kwinkslag', legt Rene Agema van Waarborg uit. 'De stad heeft nou eenmaal een lange geschiedenis met Niemeyer.' Het gebouw krijgt vier woonlagen.Door de oververhitte woningmarkt verwacht Woonborg dat de woningen niet lang leeg zullen staan. 'We gaan de markt nog op. We hebben al wel de eerste aanmeldingen en verwachten ook wel dat het storm gaat lopen gezien de locatie.'Agema richt zich met de woningen op alleenstaanden en jonge stellen. In het voorjaar van 2018 moeten de woningen klaar zijn.