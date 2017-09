Schiermonnikoog wil pesten de kop indrukken

(Foto: Flickr (Creative Commons))

Schiermonnikoog moet het eerste eiland van Nederland worden waarop helemaal niet meer gepest wordt. Het eiland gaat vanaf woensdag 13 september een nieuw anti-pestprogramma.

Het schoolprogramma 'KiVa' focust zich op het stimuleren van sociale vaardigheden in groepsverband.



Schiermonnikoog is hiermee het eerste schiereiland dat met het KiVa-programma aan de slag gaat. Samenwerkingen tussen bassischolen en sportverenigingen moeten het programma een succes gaan maken.



Toename in pestgedrag

De afgelopen jaren heeft Schiermonnikoog een flinke toename gezien van het pestgedrag van de jeugd op het eiland. 'Het is een logische stap. Maar tegelijkertijd is het heel bijzonder dat alle partijen hierbij gaan samenwerken om pesten tegen te gaan', zegt Veerle Rijntjes van KiVa Nederland.



Fins voor 'leuk'

KiVa is het Finse woord voor 'leuk' of 'fijn', en deze positieve insteek moet tot uiting komen in het schoolprogramma. Het legt de focus op positieve groepsvorming en negatief gedrag collectief afkeuren.