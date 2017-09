UMCG wil patiënten met filmpjes verleiden tot vragen stellen aan de dokter

Het UMCG in Stad vertoont sinds deze week korte filmpjes van zo'n dertig seconden op schermen in de poli's. Volgens woordvoerder Joost Wessels van het ziekenhuis moet het mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven overhalen om vragen te stellen aan hun doktoren.

Het ziekenhuis begint ermee op een toepasselijk moment, het is namelijk de week van de alfabetisering.'Er zijn veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De vraag is of zij de informatie die ze krijgen over gezondheidszorg wel begrijpen', zegt Wessels. Daarom heeft het UMCG zes filmpjes gemaakt. En die hebben een centrale boodschap, volgens de woordvoerder. 'Vraag om hulp, zeggen wij eigenlijk tegen de mensen.'Vooral informatie die mensen toegestuurd krijgen voor een afspraak, of informatie die mensen krijgen in een gesprek met een arts roepen vaak vragen op bij mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.'Maar ook informatie in de bijsluiter van medicijnen is soms onduidelijk. Zo zijn er mensen die, als een medicijn drie keer daags moet worden ingenomen, het eens per drie dagen nemen of drie pillen tegelijk slikken. Dan begrijpen mensen dus eigenlijk gewoon niet wat er in de bijsluiter staat. En daar willen we ze mee helpen', zegt Wessels.Het ziekenhuis legt de bal dus eigenlijk bij de patiënten. Maar ook de artsen kunnen hier een rol in spelen. 'De doktoren proberen altijd duidelijk te zijn, en met een extra vraag van de patiënten kunnen ze hier nog beter op inspelen. Maar we willen er ook naartoe dat zij aan de patiënt gaan vragen of ze daadwerkelijk alles begrepen hebben.'De filmpjes draaien sinds deze week. Andere ziekenhuizen zijn al geïnteresseerd om de filmpjes ook te gaan tonen. 'Onder andere het Medisch Centrum Leeuwarden en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben al contact met ons opgenomen.'