Ook niet-aandeelhouders trekken portemonnee voor Airport Eelde

De Regio Groningen-Assen (RGA) trekt 2,5 miljoen euro uit voor Groningen Airport Eelde. Dat is vrijdag besloten.

Het gaat om geld voor het zogenoemde routefonds. Het vliegveld wil met dat fonds lijnvluchten aanbieden naar steden als München en Manchester. Die vluchten zijn in het begin onrendabel.De RGA bestaat uit de provincies Groningen en Drenthe en twaalf gemeenten. Ten Boer, Noordenveld, Leek, Hoogezand, Zuidhorn, Slochteren, Haren, Bedum, Winsum zijn géén aandeelhouders van het vliegveld maar trekken wel de portemonnee.De aanwezige partijen moesten vrijdag besluiten over het routefonds. Opvallend is dat niet alle partijen bij de vergadering aanwezig waren, waar dit besluit is gevallen. Welke partijen dat zijn is nog onbekend.