Ongeluk op omstreden fietspad in Selwerd

Op het nieuwe fietskruispunt van de Eikenlaan en het Wilgenpad in Groningen zijn een auto en een fietser op elkaar gebotst. Het kruispunt is eerder deze aangepast zodat fietsers er voorrang hebben.

Hoe het ongeluk vrijdagochtend precies kon gebeuren is niet bekend. De politie onderzoekt dat. Er is ook niets bekend over eventuele verwondingen.De kruising van het fietspad met de Eikenlaan is omstreden. Het drukke 'studentenfietspad' werd afgelopen zomer verbreed om de grote stroom fietsers aan te kunnen. De gemeente besloot ook om fieters er op de Eikenlaan voorrang te geven op automobilisten. Die verkeerswijziging ging afgelopen maandag in.Tegenstanders vrezen al langer voor ongelukken. Zij vinden de verkeerssituatie onoverzichtelijk.