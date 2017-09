Veldwijk start in de basis tegen VVV

Lars Veldwijk in actie tegen SC Heerenveen (Foto: JKBeeld)

Lars Veldwijk keert terug in de basis FC Groningen voor het duel tegen VVV. Tegen FC Utrecht moest hij nog genoegen nemen met een plekje op de bank.

Geschreven door Martin Cusiel

Redacteur

Tom van Weert is door de rentree van de spits zijn plek kwijt in het elftal van trainer Ernest Faber. Dit geldt ook voor Yoëll van Nieff. Oussama Idrissi is zijn vervanger.



Blessure voor Doan

Ritsu Doan ontbreekt in de selectie vanwege een enkelblessure. Amir Absalem en Ludovits Reis zijn zondag wel van de partij.



FC Groningen en VVV speelden in Groningen achttien keer tegen elkaar. Daarvan springen twee ontmoetingen eruit. De 7-3 zege in 1989 en de 0-0 in 2012.



'Respect'

De 0-0 was vooral vanwege een randverschijnsel opvallend. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük en trainer Robert Maaskant kregen het verbaal met elkaar aan de stok. Gözübüyük legde het spel stil en toonde zijn bandje met 'Respect' aan Maaskant. Het beeld werd landelijk nieuws.



Verrassend VVV

VVV doet het dit seizoen verrassend goed als promovendus. De ploeg uit Venlo staat achtste met zes punten uit drie duels, de FC staat twaalfde met vier punten.



FC Groningen Live

FC Groningen-VVV is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 16.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.



Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-VVV begint zondag om 16.45 uur.



FC op Facebook

De stemming onder supporters wordt rond de wedstrijd gepeild via Facebook Live. Daarnaast geven enkele supporters online hun mening in onze rubriek 'De twaalfde man'.



Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Kane, Te Wierik, Larsen, Warmerdam; Drost, Bacuna, Jenssen, Idrissi; Mahi, Veldwijk.