Stadjer slaat snackbarbezoeker bewusteloos: werkstraf

De Poelestraat (Foto: Google Streetview)

Een 21-jarige Stadjer heeft 150 uur werkstraf gekregen voor uitgaansgeweld in de binnenstad. Ook is de man een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd.

Geschreven door Marjan Buring

Op 18 maart van dit jaar mishandelde de man twee mensen na een avond stappen. Op Bevrijdingsdag sloeg hij nog eens een feestganger.



Snackbar

De man wilde in maart na het stappen nog wat eten, maar de snackbar in de Poelestraat sloot nét haar deuren toen hij eraan kwam. Boos trapte de 21-jarige een reclamebord omver, waarna een medewerker van de snackbar de kosten op de man wilde verhalen. De gegevens werden uitgewisseld, maar bij het weggaan sloeg de aggresieve bezoeker de snackbar-medewerker tegen het achterhoofd.



Bewusteloos

Kort daarna at de stadjer iets bij een snackbar aan de Grote Markt. Daar sloeg en schopte de Stadjer een medebezoeker. Het slachtoffer raakte bewusteloos en werd overgebracht naar het ziekenhuis, en de schuldige verdween in een taxi.



De mishandeling was gefilmd, inclusief het kenteken van de taxi. Aan de hand daarvan werd de 21-jarige man later alsnog aangehouden, maar hij kon zich weinig meer herinneren omdat hij te dronken was.



Bevrijdingsfestival

Op het Bevrijdingsfestival in mei ging het opnieuw mis op de Grote Markt. De stadjer bemoeide zich met een ruzie tussen twee meisjes, evenals een andere man. De twee mannen kregen onderling ruzie, waarbij de stadjer uithaalde. Het slachtoffer viel en liep hoofdletsel op.



Schamen

De 21-jarige man zei tegen de rechter dat hij zich schaamde voor zijn daden. Hij zat in die periode mentaal in de knoop, waarvoor hij inmiddels hulp heeft gezocht. Naast de werkstraf en voorwaardelijke celstraf moet de man overigens twee slachtoffers in totaal ruim 7600 euro betalen.