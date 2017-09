Cel voor seksuele intimidatie COA-medewerkster

(Foto: RTV Noord)

Een 19-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum in Ter Apel heeft een week cel opgelegd gekregen. De man kreeg de straf omdat hij op 8 mei seksueel getinte gebaren maakte richting een medewerkster van dit centrum.

Onzedelijk

De bewoner discussieerde op dat moment met een beveiliger over een telefoon die zou zijn gestolen. De medewerkster van het asielzoekerscentrum kwam daarbij staan. De bewoner zou daarna masturberende bewegingen hebben gemaakt richting de vrouw en hebben gedaan alsof hij haar onzedelijk zou betasten.



Middelvinger

Ook zou de bewoner de beveiliger hebben bedreigd. Maar hiervan werd de man vrijgesproken omdat daar te weinig bewijs voor was. Ook ontkende hij de seksueel getinte gebaren. Hij had hooguit zijn middelvinger opgestoken, omdat hij niet met rust werd gelaten. Dit geloofde de rechter niet en daarom veroordeelde hij de man wél voor schennispleging.



De bewoner is inmiddels uitgeprocedeerd en zal terug worden gestuurd naar zijn geboorteland.