75 jaar bevrijding wordt herdacht met theaterspektakel in Oost-Groningen

Het moet de allure krijgen van 'Het Pauperparadijs' dat twee jaar in Veenhuizen is opgevoerd. Als locatie is de voormalig strokartonfabriek De Toekomst bij Scheemda in beeld.

In 2020 moet het te zien zijn: een grote theatervoorstelling over Oost-Groningen en de Tweede Wereldoorlog.Tineke Abelen is een van de initiatiefnemers van de voorstelling. Zij was ook betrokken bij het muzikale stuk 'Anatevka in Oost-Groningen' dat begin deze maand in Bourtange te zien was.Die voorstelling was een bewerking van de musical 'The Fiddler on the Roof', toegespitst op de Joodse geschiedenis in Oost-Groningen. Rob de Graaf schreef het stuk, Ruut Weisman regisseerde.Beide mannen zijn ook nauw betrokken bij de voorstelling die in 2020 klaar moet zijn. Waar het precies over gaat, is nog niet bekend maar het is dan vijfenzeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Het stuk haakt daar op in en gaat onder meer over de spoorlijn die via Oost-Groningen naar Duitsland leidt, weet Abelen.'Over dat spoor zijn tijdens de oorlog vele Joden afgevoerd naar de concentratiekampen', vertelt ze. 'Iedere keer dat je dat verhaal hoort raakt je dat enorm.' Verder spelen net als in de Oost-Groningse 'Anatevka' de communisten en hereboeren weer een rol.Voormalig strokartonfabriek De Toekomst bij Scheemda is in beeld als locatie van de voorstelling. In de aanloop naar de première zullen er op andere plekken in Oost-Groningen kleinere voorstelling worden gegeven waarbij ook acteurs uit de regio een rol krijgen.