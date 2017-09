Vonk's Automatiek weer open, maar nu in Pekelder handen

Vonk's Automatiek in de Langestraat in Winschoten is weer open. De 53-jarige Hans Beikens is de nieuwe eigenaar. Hij komt oorspronkelijk uit Pekela en woonde de laatste vijftien jaar in Duitsland.

Vonk's Automatiek draait de laatste eierballen

Ondanks dat, smaken de eierballen gewoon net als ruim negen maanden geleden. Toen sloot het echtpaar Edo en Elly Engelkes de automatiek. 'We hebben de receptuur van hen overgenomen', zegt de nieuwe eigenaar.Vonk is vrijdag weer opengegaan, en meneer Meijer uit Winschoten was de eerste klant. Hij bestelde een eierbal. En die was 'als vanouds'.Ook de rest van de Automatiek is nog net zoals hij was, toen hij eind vorig jaar sloot. 'Maar er is wel een hoekje met oud-Hollands drop en snoep bij gekomen', zegt Beikens.Beikens draait de zaak niet in zijn eentje: hij krijgt daarbij hulp van zijn compagnon Klaas Jan van der Wal. Ook komt een Duitse medewerkster het team versterken. Toch hoeven Winschoters volgens Beikens niet bang te zijn dat ze straks niet in het Nederlands kunnen bestellen: 'We gaan haar de taal zo snel mogelijk leren'.Ondanks de overname houdt Vonk's Automatiek binnenkort overigens toch op te bestaan. Voorlopig houdt de zaak nog haar oude naam, maar in de loop van de tijd wordt die gewijzigd.