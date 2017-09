Mimoun Mahi: van amateur tot international in zes jaar

Veel groter kan het contrast niet zijn. Mimoun Mahi vertrok deze week met ruim 35 graden uit Marokko en trainde vrijdagochtend in de stromende regen bij zijn club FC Groningen. De aanvaller maakte afgelopen week zijn debuut voor Marokko en geniet nog volop na.

'Het was een zeer bijzondere dag. Het is ook speciaal dat ik vorige week mijn debuut heb mogen maken,' zegt de kersvers international na de training.Mahi viel vorige week vrijdag tien minuten voor tijd in. Marokko stond op dat moment in de kwalificatiewedstrijd voor het WK thuis tegen Mali ruim voor. Niet veel later bekroonde hij zijn invalbeurt met een doelpunt. 'Na de wedstrijd heb ik enorm veel mooie reacties gekregen. Vooral de berichten van mijn familie en mijn vrouw waren heel speciaal, want die weten natuurlijk ook hoe belangrijk en speciaal dit debuut voor mij is.'Mahi speelde ruim zes jaar geleden nog bij de amateurs van Quick Den Haag. Vervolgens kwam zijn carrière in een stroomversnelling. Via Sparta Rotterdam belandde hij drie jaar geleden bij FC Groningen. In zijn eerste twee seizoenen was hij regelmatig geblesseerd en daarnaast moest Mahi genoegen nemen met een rol als invaller. Vorig seizoen brak hij met zeventien competitiedoelpunten definitief door.'Vijf à zes jaar geleden speelde ik nog bij de amateurs en nu heb ik mijn debuut en een goal mogen maken voor het Marokaans elftal. Dit ga ik nooit meer vergeten.'Nu de transfermarkt dicht is blijft de aanvaller sowieso nog tot en met januari bij FC Groningen. 'Ik wil nog steeds mooie dingen bereiken met FC Groningen. Ik hoop in ieder geval de komende maanden, of misschien wel een volledig seizoen, nog veel doelpunten te kunnen maken', besluit Mahi.