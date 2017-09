Noord Vandaag: 'Mensen horen hier niet op straat te slapen'

De kamernood onder internationale studenten is ontzettend groot. Vandaag demonstreerden de buitenlandse studenten voor het Academiegebouw in de Stad. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Het laatste stukje van hettussen Roodeschool en de Eemshaven is gelegd. Wat gaat er allemaal veranderen qua vervoer? (Vanaf 3:28)in het aardbevingsgebied worden gered van de ondergang. De NAM heeft ze overgedragen aan Het Groninger Landschap. Hoeveel hebben ze hiervoor moeten neerleggen? (Vanaf 5:00)- Vezelhennepbedrijf Dun Agro in Oude Pekela is boos omdat het alleen nog maar stengels enmeer mag oogsten. Wat voor gevolgen heeft dit voor de boeren? (Vanaf 6:40)- Theater Geert Teis in Stadskanaal bestaaten dat wordt groots gevierd met optredens door Groninger artiesten. En dan is er ook nog iets met de gehaktballen van het theater.. (Vanaf 9:15)- Alle Doagen Fit: devan RTV Noord die iedere zaterdag en zondag te zien op TV Noord. Markus Wiggering was een van de deelnemers en schuift aan in Noord Vandaag. Hoe heeft hij het ervaren? (Vanaf 13:51)- Een bijzondere bijdrage van Rob Mulder: een garagehouder van 88 in Winsum wil(Vanaf 16:42)Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.