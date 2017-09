Vermist: de 16-jarige Sinem Özer

De 16-jarige Sinem Özer is sinds maandag 4 september vermist (Foto: 112Groningen)

Het 16-jarige Turkse meisje Sinem Özer wordt al sinds maandag 4 september vermist. Ze is voor het laatst gezien in het centrum van Groningen.

Sinem is 161 cm lang en heeft donker en bruin krullend haar. Bij haar verdwijning droeg Sinem een een lichtblauwe spijkerbroek met scheurtjes, een zwart kort leren jasje en witte sneakers. Ook heeft ze een zilveren neuspiercing in de vorm van een driehoek.



De politie hoopt dat getuigen informatie hebben over het meisje. Contact met de politie is mogelijk via telefoonnummer 0900-8844.